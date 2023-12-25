В Узбекистане вручили «Национальную спортивную премию-2023»

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония вручения «Национальной спортивной премии-2023», сообщает НОК.
Главные номинации:
- лучшая параспортсменка года — параатлетка Асила Мирзаёрова;
- лучший параспортсмен года— Хайитмурод Шеркузиев (пара-каноэ);
- лучший тренер года — главный тренер сборной Узбекистана по велоспорту Глеб Гройсман;
- лучшая спортсменка года — гимнастка Тахмина Икромова;
- лучший спортсмен года — боксер Абдумалик Халоков.
Всего вручены награды победителям в более, чем 30 номинациях.
В их числе — лучшие спортивные школы, активно работающие над организацией массовых спортивных соревнований в республике:
- спортивная школа № 1 города Навои;
- спортивная школа Бухарского района;
- спортивная школа Ханкинского района;
- спортивная школа № 1 Мирабадского района.
Лучшие специализированные спортивные школы:
- специализированная детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам Самаркандской области;
- специализированная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта и легкой атлетике Ферганской области;
- специализированная детско-юношеская школа по водным видам спорта города Ташкент;
- специализированная детско-юношеская школа по гимнастическим видам спорта Наманганской области.
В номинации «Открытие года» победила Зиёдахон Абдусатторова (стрельба из лука);
Лучшей молодой спортсменкой года признали фехтовальщицу Гулистан Пердибаеву, лучшим судьей (рефери) года — Дмитрия Кима (таэквондо WT);
В номинации «Развивающая Федерация» победила Rowing&Сanoe Узбекистана.
Также за успешное участие в XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 наградили:
- Федерацию лёгкой атлетики;
- Федерацию стрелкового спорта;
- Федерацию шахмат;
- Федерацию тяжёлой атлетики;
- Федерацию тенниса;
- Ассоциацию спортивной борьбы Узбекистана;
- спортивный центр Минобороны.
Лучшим спортивным врачом года объявили Сардора Парпиева, работающего в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при НОК. Лучшим спортивным фотографом года стал Анвар Ильясов — фотокорреспондент ИА «Дунё».
За многолетний труд в пропаганде Олимпизма отметили директора музея Олимпийской и Паралимпийской славы Гулнозу Ахмадалиеву.
Лучшей сборной года по неолимпийским видам спорта стала сборная Узбекистана по курашу, а самым активным спортивным обществом — спортивное общество Федерации профсоюзов Узбекистана.
Самым активным спортивным блогером года признали Фарруха Мухиддинова — основателя блога «Bugun sport».
Лучшим спортивным журналистом года стал корреспондент телерадиоканала «SPORT» Абдуазиз Курбонов.
Кроме того, отметили заслуги «Навои ГМК» АО в поддержку Олимпийского движения, а также Минюста и представителя частного сектора — команды «BeFit», поддерживающих здоровый образ жизни.
В блоке паралимпийских видов спорта:
- лучший молодой паралимпиец года — параатлетка Шахина Йигиталиева;
- лучший тренер года по параспорту — Дилшод Юлдошев (пара-каноэ);
- лучший параспортивный клуб года — Клуб по водным видам спорта;
- лучшая пара-сборная года— сборная Узбекистана по пара-лёгкой атлетике.
Также за вклад в поддержку Паралимпийского движения наградили АО «Алмалыкский ГМК».
Победительницей в номинации «За волю к победе» стала Севинч Рахимова. А соотечественницу Гёзал Муминову наградили за заслуги в развитие женского спорта.
Организатором лучшего спортивного мероприятия года признали Федерацию бокса Узбекистана.
Лучшей спортивной федерацией года назвали Ассоциацию футбола РУз, а лучшей сборной года — сборную по дзюдо.