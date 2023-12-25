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В Узбекистане вручили «Национальную спортивную премию-2023»

Награды присудили в более, чем 30 номинациях, отметив, как успехи профессиональных спортсменов, так и вклад различных организаций в развитие спорта и популяризацию здорового образа жизни.

ТАШКЕНТ, 25 дек — Sputnik. В Ташкенте прошла церемония вручения «Национальной спортивной премии-2023», сообщает НОК.

Главные номинации:

  • лучшая параспортсменка года — параатлетка Асила Мирзаёрова;
  • лучший параспортсмен года— Хайитмурод Шеркузиев (пара-каноэ);
  • лучший тренер года — главный тренер сборной Узбекистана по велоспорту Глеб Гройсман;
  • лучшая спортсменка года — гимнастка Тахмина Икромова;
  • лучший спортсмен года — боксер Абдумалик Халоков.

Всего вручены награды победителям в более, чем 30 номинациях.

В их числе — лучшие спортивные школы, активно работающие над организацией массовых спортивных соревнований в республике:

  • спортивная школа № 1 города Навои;
  • спортивная школа Бухарского района;
  • спортивная школа Ханкинского района;
  • спортивная школа № 1 Мирабадского района.

Лучшие специализированные спортивные школы:

  • специализированная детско-юношеская спортивная школа по спортивным единоборствам Самаркандской области;
  • специализированная детско-юношеская спортивная школа по игровым видам спорта и легкой атлетике Ферганской области;
  • специализированная детско-юношеская школа по водным видам спорта города Ташкент;
  • специализированная детско-юношеская школа по гимнастическим видам спорта Наманганской области.

В номинации «Открытие года» победила Зиёдахон Абдусатторова (стрельба из лука);

Лучшей молодой спортсменкой года признали фехтовальщицу Гулистан Пердибаеву, лучшим судьей (рефери) года — Дмитрия Кима (таэквондо WT);

В номинации «Развивающая Федерация» победила Rowing&Сanoe Узбекистана.

Также за успешное участие в XIX летних Азиатских играх Ханчжоу-2022 наградили:

  • Федерацию лёгкой атлетики;
  • Федерацию стрелкового спорта;
  • Федерацию шахмат;
  • Федерацию тяжёлой атлетики;
  • Федерацию тенниса;
  • Ассоциацию спортивной борьбы Узбекистана;
  • спортивный центр Минобороны.

Лучшим спортивным врачом года объявили Сардора Парпиева, работающего в Республиканском научно-практическом центре спортивной медицины при НОК. Лучшим спортивным фотографом года стал Анвар Ильясов — фотокорреспондент ИА «Дунё».

За многолетний труд в пропаганде Олимпизма отметили директора музея Олимпийской и Паралимпийской славы Гулнозу Ахмадалиеву.

Лучшей сборной года по неолимпийским видам спорта стала сборная Узбекистана по курашу, а самым активным спортивным обществом — спортивное общество Федерации профсоюзов Узбекистана.

Самым активным спортивным блогером года признали Фарруха Мухиддинова — основателя блога «Bugun sport».

Лучшим спортивным журналистом года стал корреспондент телерадиоканала «SPORT» Абдуазиз Курбонов.

Кроме того, отметили заслуги «Навои ГМК» АО в поддержку Олимпийского движения, а также Минюста и представителя частного сектора — команды «BeFit», поддерживающих здоровый образ жизни.

В блоке паралимпийских видов спорта:

  • лучший молодой паралимпиец года — параатлетка Шахина Йигиталиева;
  • лучший тренер года по параспорту — Дилшод Юлдошев (пара-каноэ);
  • лучший параспортивный клуб года — Клуб по водным видам спорта;
  • лучшая пара-сборная года— сборная Узбекистана по пара-лёгкой атлетике.

Также за вклад в поддержку Паралимпийского движения наградили АО «Алмалыкский ГМК».

Победительницей в номинации «За волю к победе» стала Севинч Рахимова. А соотечественницу Гёзал Муминову наградили за заслуги в развитие женского спорта.

Организатором лучшего спортивного мероприятия года признали Федерацию бокса Узбекистана.

Лучшей спортивной федерацией года назвали Ассоциацию футбола РУз, а лучшей сборной года — сборную по дзюдо.