В Приморье начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина

«Я это сделал осознанно — мне, слава Богу, через полгода будет 80 лет. И последние 20 лет, почти все, что я нахожусь на пенсии, я прожил под руководством нашего президента, Путина Владимира Владимировича. И я хочу прожить жизнь, которая отведена мне на этой земле Господом Богом, под руководством Владимира Владимировича Путина. И я нисколько не стесняюсь говорить это с таким пафосом: те действия, которые он выполнил, поднимая Россию из руин 90-х годов, — это великий подвиг», — рассказал житель Владивостока.