В Приморье начали собирать подписи в поддержку Владимира Путина

«Приходят люди разных социальных категорий: врачи, учителя, разных возрастов, пенсионеры, но и молодежь приходит достаточно активно», — рассказал волонтер Народного фронта Сергей Кононенко.
По словам заместителя руководителя регионального исполкома Народного фронта в Приморском крае Элеоноры Игнатовой, чтобы поставить подпись, при себе нужно иметь только паспорт. Во Владивостоке штаб работает ежедневно с 10 до 18 часов по адресу: ул. Светланская, 23, 3-й этаж.
Как рассказал журналисту «ФедералПресс» Артем Володин, исполнительный секретарь ПРО ВПП «Единая Россия» и волонтер штаба, желающих поставить подписи за Владимира Путина очень много:
«Люди очень активно к этому подключились, очень заинтересованы. Только и успеваем отвечать на звонки и рассказывать, где будут стоять стойки. Например, во вторник большая акция по сбору подписей пройдет в торговом центре “Калина Молл” — на первом этаже с 15 часов. Свою подпись я оставлю именно там, как и многие члены партии и дружественные НКО», — рассказал Артем Володин.
«Я это сделал осознанно — мне, слава Богу, через полгода будет 80 лет. И последние 20 лет, почти все, что я нахожусь на пенсии, я прожил под руководством нашего президента, Путина Владимира Владимировича. И я хочу прожить жизнь, которая отведена мне на этой земле Господом Богом, под руководством Владимира Владимировича Путина. И я нисколько не стесняюсь говорить это с таким пафосом: те действия, которые он выполнил, поднимая Россию из руин 90-х годов, — это великий подвиг», — рассказал житель Владивостока.
Алексанины Анатолий Иванович и Марина Георгиевна рассказали, почему решили отдать свои подписи за Владимира Путина.
«Сейчас такой важный момент, когда всем надо сплотиться вокруг той линии, при которой наш президент вывел нас на позицию, когда весь мир против нас, а мы впереди. И мы должны поддержать и нашего лидера, и наших воинов, и друг друга — плечом к плечу. Сейчас мы должны быть как экипаж, как одна семья — и только так мы сможем победить!» — рассказала семейная пара.
Напомним, в декабре во Владивостоке открылся штаб общественной поддержки Владимира Путина. В крае его возглавила депутат думы Владивостока Наталья Войновская.