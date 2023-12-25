Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге

23 ноября в Минске состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности, на мероприятия перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Никол Пашинян обвинял организацию в том, что она не оказала помощь республике во время военного конфликта с Азербайджаном. В конце ноября в Кремле заявили, что ждут Пашиняна на традиционный неформальный саммит СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.