23 ноября в Минске состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности, на мероприятия перед саммитом не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Никол Пашинян обвинял организацию в том, что она не оказала помощь республике во время военного конфликта с Азербайджаном. В конце ноября в Кремле заявили, что ждут Пашиняна на традиционный неформальный саммит СНГ в конце года в Санкт-Петербурге.
Пашинян примет участие в неформальном саммите СНГ в Петербурге
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 25 декабря, отправился с двухдневным рабочим визитом в Санкт-Петербург. В понедельник он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Завтра, 26 декабря, он будет присутствовать на неформальной встрече лидеров СНГ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.