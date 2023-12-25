Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Анонсируя в конце ноября это мероприятие, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сказал: «Президент РФ Владимир Путин пригласил своих коллег 26 декабря в Санкт-Петербург для того, чтобы уже традиционно на протяжении последних лет пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями. Все эти встречи, обсуждения нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление СНГ. Это общее желание, общая цель — не только сохранить Содружество, но и совершенствовать его деятельность, повышать эффективность».