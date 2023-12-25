Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию

Самолет главы государства приземлился в аэропорту Пулково. В числе встречающих — губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В Санкт-Петербурге 25 декабря глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. В повестке саммита более двух десятков вопросов, которые в том числе касаются ключевых направлений дальнейшего развития интеграционных процессов в ЕАЭС, международной деятельности, макроэкономической политики, работы по устранению барьеров, сокращению изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза.
Также среди важных вопросов повестки дня — о председателе и персональном составе Коллегии Комиссии, о председательстве в органах ЕАЭС. В соответствии с Договором о ЕАЭС председательство осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита. Соответственно председательство после России в нынешнем году должно перейти Армении. Как премьер-министр этой страны Никол Пашинян также направился в Санкт-Петербург.
В северной столице России намечено подписание соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами с одной стороны и Исламской Республикой Иран с другой стороны. Соглашение позволит существенно повысить конкурентоспособность товаров государств — членов ЕАЭС и за счет этого нарастить экспорт в Иран. Документ в целом будет способствовать росту товарооборота, а также активизации кооперационного и инвестиционного сотрудничества.
Саммит ЕАЭС пройдет в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина. Учреждение расположено в центре Санкт-Петербурга в историческом здании Синода на Сенатской площади. Здание библиотеки довольно часто используется для проведения подобного рода встреч и саммитов.
26 декабря Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ.
Анонсируя в конце ноября это мероприятие, генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев сказал: «Президент РФ Владимир Путин пригласил своих коллег 26 декабря в Санкт-Петербург для того, чтобы уже традиционно на протяжении последних лет пообщаться в неформальной обстановке, обсудить актуальные вопросы, обменяться мнениями. Все эти встречи, обсуждения нацелены на дальнейшее сохранение и укрепление СНГ. Это общее желание, общая цель — не только сохранить Содружество, но и совершенствовать его деятельность, повышать эффективность».