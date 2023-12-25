Парликов: Молдова тратит на отопление больше теплоэнергии, чем страны ЕС

КИШИНЕВ, 25 дек — Sputnik. Власти Молдовы планируют в 2024 году уделить особое внимание энергоэффективности зданий, поскольку на их отопление уходит вдвое больше энергии, чем в странах ЕС, заявил министр энергетики республики Виктор Парликов.
«В Молдове более 50% энергии, которую мы потребляем как страна, — это энергия, которую мы используем для отопления зданий. В среднем на содержание одного квадратного метра зданий мы тратим в два раза больше энергии, чем страны Европейского союза».
По его словам, это означает, что если бы здания в стране были приведены к нынешним средним энергетическим показателям ЕС, то можно было бы уже вдвое сократить счета при нынешних ценах на энергию. «Вместо того чтобы заниматься тарифным популизмом, мы должны сосредоточиться на уменьшении плат по квитанциям», — отметил министр.
Он отметил, что в 2024 году 30 зданий в стране получат поддержку на работы по переходу на горизонтальную систему теплоснабжения, теплоизоляцию и другие меры по снижению энергопотребления. Правительство предоставит субсидию, которая покроет более 50% расходов на эти работы.
Министр напомнил о программе по замене старой бытовой техники на более энергоэффективную, что позволит снизить энергопотребление в долгосрочной перспективе. Пока эта программа реализуется только для малообеспеченных семей, затем ее результаты будут проанализированы, чтобы создать новую программу национального масштаба. Этим займется недавно созданный национальный центр устойчивой энергетики.