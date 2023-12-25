Парликов: Молдова тратит на отопление больше теплоэнергии, чем страны ЕС

По его словам, это означает, что если бы здания в стране были приведены к нынешним средним энергетическим показателям ЕС, то можно было бы уже вдвое сократить счета при нынешних ценах на энергию. «Вместо того чтобы заниматься тарифным популизмом, мы должны сосредоточиться на уменьшении плат по квитанциям», — отметил министр.