Министром промышленности и торговли Красноярского края стал Максим Ермаков

«Необходимо, чтобы наши предприятия инициировали и реализовывали совместные проекты. Нам нужно работать в области развития технологического суверенитета, учитывая, что президент страны уделяет этому самое пристальное внимание. Университеты и научные центры в Красноярском крае работают на хорошем уровне. Важно, чтобы результаты их работы были востребованы в реальном секторе экономики. Предприятия должны примерить на себя роль заказчиков. Так мы получим отечественные технологии, а также подготовим квалифицированных специалистов», — отметил в ходе встречи Михаил Котюков.