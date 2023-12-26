Министром промышленности и торговли Красноярского края стал Максим Ермаков

Губернатор Михаил Котюков назначил на должность министра промышленности и торговли Красноярского края Максима Ермакова. Об этом сообщается в пресс-службе краевого правительства.
Михаил Котюков провёл рабочую встречу с Максимом Ермаковым, во время которой обозначил приоритеты, стоящие перед министерством в области развития промышленности в регионе. Среди них — формирование технологического суверенитета, создание производств, поддержка малого и среднего бизнеса, взаимодействие компаний, образовательных и научных центров.
«Необходимо, чтобы наши предприятия инициировали и реализовывали совместные проекты. Нам нужно работать в области развития технологического суверенитета, учитывая, что президент страны уделяет этому самое пристальное внимание. Университеты и научные центры в Красноярском крае работают на хорошем уровне. Важно, чтобы результаты их работы были востребованы в реальном секторе экономики. Предприятия должны примерить на себя роль заказчиков. Так мы получим отечественные технологии, а также подготовим квалифицированных специалистов», — отметил в ходе встречи Михаил Котюков.
Добавим, что Максим Ермаков — уроженец Новосибирска. В 1997 году он окончил КГУ по специальности «Финансы и кредит». Карьеру начал с 1995 года. С 2000 по 2021 год находился на руководящих должностях в банковском секторе, с 2022 года работал исполнительным директором Государственного фонда развития промышленности края.
Отметим, что в октябре структура правительства была реорганизована. Вместо министерства промышленности, энергетики и ЖКХ появились министерство промышленности и торговли, а также министерство строительства и ЖКХ.
Ранее сообщалось о том, что новую структуру в мэрии города, связанную с реализацией проектов, возглавил Сергей Давыдов.