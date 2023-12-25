Путин разрешил поднять флаг на фрегате «Адмирал Головко»

В состав Военно-морского флота вошли три новых корабля. Одна из церемоний подъема флага в честь этого прошла на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге. В ней принял участие президент России Владимир Путин. Флаги подняли на фрегате «Адмирал Головко». Кроме этого, по видеосвязи Путин наблюдал за поднятием флагов на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Кремля.
Ввод в состав флота новейших кораблей — еще одно свидетельство того, что наша судостроительная отрасль на подъеме и выходит сейчас именно на ритмичное, серийное производство боевых кораблей разных классов. Это важнейший, принципиальный шаг возрождения, развития нашего кораблестроения.
О фрегате «Адмирал Головко» известно, что на нем есть ударное ракетное оружие — «Оникс» и «Калибр». Кроме этого, корабль оснащен противолодочным вооружением, зенитно-ракетными, зенитно-артиллерийскими и артиллерийскими комплексами.
Президент страны рассказал, куда планируют определить новые корабли Военно-морского флота. Фрегат «Адмирал Головко» отправится покорять Северный флот. «Наро-Фоминск» и «Лев Чернавин» будут переданы на Балтийский флот, где они нужны для защиты западных рубежей страны.