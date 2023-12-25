Путин разрешил поднять флаг на фрегате «Адмирал Головко»

В состав Военно-морского флота вошли три новых корабля. Одна из церемоний подъема флага в честь этого прошла на судостроительном заводе «Северная верфь» в Петербурге. В ней принял участие президент России Владимир Путин. Флаги подняли на фрегате «Адмирал Головко». Кроме этого, по видеосвязи Путин наблюдал за поднятием флагов на малом ракетном корабле «Наро-Фоминск» и морском тральщике «Лев Чернавин». Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Кремля.