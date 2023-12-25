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Лукашенко о ядерном оружии: все на своих местах, в хорошем состоянии

«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», — сказал белорусский лидер.
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Источник: AP 2023

25 декабря, Санкт-Петербург /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге ответил на вопросы журналистов, доставлено ли в Беларусь все планировавшееся российское ядерное оружие, передает корреспондент БЕЛТА.

«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», — сказал белорусский лидер.

Отвечая на вопрос, когда ближайшие военные учения, он отметил:

«Каждый день учимся. Даже бывшие вагнеровцы, которые у нас остались, работают сегодня у нас в подразделениях, передают опыт».

Лукашенко Александр