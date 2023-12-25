Токаев призвал страны ЕАЭС совместно готовиться к вызовам 2024 года

«По прогнозам экспертов, в следующем году глобальная экономика будет расти умеренными, если не сказать медленными темпами — от полутора до трёх процентов. ЕАЭС, будучи неотъемлемой частью мировой экономики с рынком в 2,6 триллиона долларов, возможно также ощутит это замедление. Поэтому нам необходимо максимально задействовать экономические резервы и имеющийся потенциал взаимовыгодной интеграции. Казахстан изначально отстаивал принцип экономической составляющей союза. Считаем, что участники ЕАЭС своими действиями и решениями должны исходить именно из этой повестки дня», — сказал Касым-Жомарт Токаев.