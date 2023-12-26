Следователи Башкирии помогают найти людей, пропавших в зоне СВО

Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по РБ, для этого гражданам необходимо обратиться в территориальное следственное управление СКР.
Подать заявление с указанием всех необходимых данных можно не только на личном приеме, но и дистанционно. В частности, на сайте СУ СКР по Республике Башкортостан функционирует интернет-приемная, с помощью которой можно направить обращение. Также есть вариант связаться с сотрудниками ведомства в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».
Кроме того, круглосуточно работает телефон горячей линии для участников СВО, мобилизованных военнослужащих и членов их семей:
«Работа с обращениями и заявлениями всегда была и остается приоритетным направлением деятельности органов Следственного комитета России», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Башкортостан.
Ранее «Башинформ» информировал о том, что уфимский хирург заново создает поврежденные части тела военнослужащих.