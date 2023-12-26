Следователи Башкирии помогают найти людей, пропавших в зоне СВО

Подать заявление с указанием всех необходимых данных можно не только на личном приеме, но и дистанционно. В частности, на сайте СУ СКР по Республике Башкортостан функционирует интернет-приемная, с помощью которой можно направить обращение. Также есть вариант связаться с сотрудниками ведомства в официальной группе ведомства во «ВКонтакте».