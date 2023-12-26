Узбекистан в ответ на угрозы способен мобилизовать 6 миллионов военнослужащих — депутат

«Мы сильная страна, способная реагировать на угрозы и агрессию. Сейчас у нас третья по мощи армия среди стран СНГ и более 50 тысяч воинов с высоким боевым духом, которые всегда готовы защищать Родину», — написал Бобур Бекмуродов.
Бекмуродов сообщил, что в последние несколько лет возможности, средства и инфраструктура армии Узбекистана усилены. Каждый год прибавляется 300 тысяч военнослужащих, а всего в стране более 6 миллионов граждан, готовых к мобилизации.
«Могу с уверенностью сказать, что независимо от наших взглядов на внутренние и внешние вопросы, мы — смелый народ, способный объединиться для защиты Родины», — заключил автор публикации.
В то же время лидер «Юксалиш» подчеркнул, что мир — это высшее благо и фундаментальная ценность для нации. «И даже если существует множество причин для конфликта, наш народ всегда найдет причину для поддержания мира», — заявил он.
Отметим, что публикация председателя «Юксалиш» — реакция на слова Прилепина о присоединении территорий бывшего СССР, в частности, Узбекистана, к Российской Федерации.
Напомним, посол России в Узбекистане, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировали высказывание Захара Прилепина, заявив, что Россия никогда не ставила под сомнение независимость и территориальную целостность Узбекистана, а отношения между нашими странами выстраиваются на основе уважения суверенитета, невмешательства, дружбы и добрососедства.