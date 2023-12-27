Депутат Рады Шевченко назвал закон о мобилизации загоняющим украинцев в угол

21 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что новая мобилизация на Украине может занять не менее года. В сентябре министр обороны страны Рустем Умеров говорил, что общая численность вооруженных сил страны превысила 800 000 человек, что более чем втрое превышает показатель февраля 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря сообщил, что общая численность сухопутных войск Украины составляет порядка 600 000 человек.