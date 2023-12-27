Депутат Рады Шевченко назвал закон о мобилизации загоняющим украинцев в угол

Депутат назвал закон о мобилизации противоречивым, он нарушает права и свободы украинцев. Шевченко считает, что такой формат мобилизации может спровоцировать обратный эффект.
«Эти законы про то, чтобы загнать мужиков, как собак, в угол. Эти же собаки станут волками», — отметил депутат в интервью с Карасевым.
Шевченко полагает, что большая часть положений в новом законопроекте нацелена на то, чтобы «мстить тем, кто не желает воевать».
По словам Марченко, украинские пограничники регулярно задерживают уклонистов, пытающихся незаконно пересечь границу. Он выразил надежду, что ситуация будет исправлена и до мужской половины Украины получится «донести информацию, что это [мобилизация] необходимо».
21 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что новая мобилизация на Украине может занять не менее года. В сентябре министр обороны страны Рустем Умеров говорил, что общая численность вооруженных сил страны превысила 800 000 человек, что более чем втрое превышает показатель февраля 2022 г. Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря сообщил, что общая численность сухопутных войск Украины составляет порядка 600 000 человек.
Ранее президент Зеленский говорил, что украинские военные предлагали мобилизовать до 500 000 человек для продолжения боевых действий против России в 2024 г.