ЕК направит €1,5 млн на поддержку агросектора в Молдавии на фоне евроинтеграции

«Общая цель заключается в улучшении показателей сельскохозяйственного сектора в соответствии с Соглашением об ассоциации между ЕС и Республикой Молдова, процессом интеграции в ЕС и международными соглашениями», — отмечается в документе.
Программа направлена на улучшение отраслевого мониторинга, управления данными, ведения статистики, а также на эффективное управление фондами развития сельского хозяйства и сельских районов в соответствии с требованиями Евросоюза, отмечают в ЕК.
При этом реализация проекта подразумевает наращивание возможностей Управления по борьбе с мошенничеством и Управления по вопросам постплатёжной инспекции, в том числе эффективной санкционной системы, подчёркивают в Еврокомиссии.
Общий объём финансирования составит €1,5 млн. Главным бенефициаром этого проекта станет Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии, отмечается в документе.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал подобные инициативы «политической взяткой» правительству Молдавии для перенаправления рынка сбыта из России в Европу.
«Это действительно попытка переключить молдавский экспорт. Но на самом деле это лишь крохи, которые не будут иметь позитивного эффекта для молдавской экономики, исторически связанной сильнейшими взаимоотношениями с Россией», — отметил эксперт.
По его словам, объём «помощи» слишком мал, чтобы компенсировать убытки от русофобской политики, проводимой президентом Майей Санду, и бороться с коррупцией в стране.