Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона

«Все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни калининградцев. Это попытка хоть как-то в отсутствие иных возможностей испортить жизнь российским гражданам. Поэтому они очень упорно пытаются вот так мелко вредить, продолжают этим заниматься».