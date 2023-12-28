Глава Калининградской области обвинил Литву во вреде жителям региона

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Литва упорно пытается мелко вредить калининградцам, вводя дополнительный контроль транзита, все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни людей, заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
Федеральная таможенная служба (ФТС) России 25 ноября сообщила об очереди из грузовиков, возникшей на российско-литовском участке границы в Калининградской области (МАПП Чернышевское, сопредельный). В декабре очередь продолжала расти, в середине декабря сообщалось о 265 машинах, ожидающих проезда. Очередь была ликвидирована только 25 декабря.
С 18 декабря Литва также ужесточила правила транзита подсанкционных товаров в Калининградскую область, перевозчики должны подавать декларацию производителя.
«Все действия литовской стороны направлены исключительно на осложнение жизни калининградцев. Это попытка хоть как-то в отсутствие иных возможностей испортить жизнь российским гражданам. Поэтому они очень упорно пытаются вот так мелко вредить, продолжают этим заниматься».
Он добавил, что Калининградская область в ближайших перспективах должна быть полностью независима от решений со стороны литовского государства.
«Для нас неприемлемо, когда без какого-либо объяснения, в нарушение всех договоров, своих обязательств литовская сторона принимает такие меры», — заключил губернатор.