Американская ЧВК заявила о переговорах с властями ЦАР

Военные инструкторы из России, в частности из ЧВК «Вагнер», находились в ЦАР как минимум с 2018 года, писала Financial Times. По данным издания, на февраль этого года в республике находились около 1,5 тыс. бойцов ЧВК. После мятежа, а затем и гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что отношения с африканскими государствами, где присутствовала ЧВК, не изменились.