В администрации Уфы произошли кадровые перемены

Рустам Хазиев родом из села Старобалтачево Балтачевского района Башкирии. Окончил Уфимский юридический институт МВД РФ по специальности «Юриспруденция». С 2013 года работал следователем ОМВД РФ по Кушнаренковскому району, затем — по Балтачевскому району. Был следователем ГСУ МВД по республике. Также он занимал должность замдиректора по экономике МУП «Управление инфраструктурой транспорта», а в последний год трудился на посту начальника Управления потребительского рынка, туризма и защиты прав потребителей мэрии Уфы.