Лавров: 10 дней назад тайно прошла встреча по «формуле мира» Зеленского

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, “семерка” плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал Лавров «РИА Новости» и «России 24».