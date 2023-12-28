Лавров: 10 дней назад тайно прошла встреча по «формуле мира» Зеленского

«Десять дней назад состоялась очередная такая встреча, “семерка” плюс ведущие, развивающиеся страны, где уже не все страны большинства мирового участвовали, некоторые отказались от приглашения, но она прошла в полной секретности, ничего о ней нигде не сообщалось, никаких утечек допущено не было», — сказал Лавров «РИА Новости» и «России 24».
Министр отметил, что участвовавшие во встрече близкие союзники и единомышленники России «не обещали никому какие-то тайны от нас держать по вопросу, который имеет отношение к РФ». Стороны, по словам главы МИД РФ, договорились провести в январе встречу, а в феврале — саммит, где «формула мира» будет утверждаться.
Кроме того, Сергей Лавров в интервью обратил внимание, что министр обороны США Ллойд Остин назвал РФ врагом. Глава МИДа отметил, что Москва готова к любому развитию событий и что ее «не раз пытались покорять, подчинять».
По мнению министра, западная стратегия со «стратегическим поражением России» провалилась. Как считает Лавров, санкциями Запад пытался «взбудоражить народ», чтобы поднялись «протестные волны». Однако произошло «сплочение страны, сплочение народа». Задачей дипломатии на 2024 год министр видит обеспечение объективного восприятия России. Он считает, что в условиях военной операции и противостояния Западу «объективное объяснение нашим действиям приобретает особое значение».
Министр также прокомментировал публикацию Politico о том, что президент США Джо Байден постепенно меняет стратегию помощи Киеву. Издание обратило внимание, что он начал говорить, что Украина «уже одержала огромную победу». Сергей Лавров увидел в этом признаки очковтирательства.
Леонид Уварчев