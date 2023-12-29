В кабмине ФРГ заявили, что ЕС сможет финансировать Украину и без Венгрии

В середине декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна вновь заблокировала пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов. Он отметил, что это решение было бы не в интересах его страны, потому что в таком случае пришлось бы отдать Киеву часть денег из общего бюджета, причитающихся Будапешту.