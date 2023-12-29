Политика Австрии в отношении России испортилась, заявил постпред

Говоря об отношении к России в целом, Ульянов сообщил, что австрийцы отличаются радушием и гостеприимством, а массовых антироссийских настроений в стране не наблюдается. Постпред РФ добавил, что эпизоды негативного отношения со стороны местных жителей если и случаются, то носят «единичный характер».