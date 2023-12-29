Политика Австрии в отношении России испортилась, заявил постпред

«Что касается австрийских властей, то их политика заметно испортилась. Они пытаются создавать трудности путем задержки въездных виз. А к нам, естественно, люди из Москвы едут на заседания различных органов ООН. Австрийцы в данном случае пошли по американскому пути», — сказал Ульянов.
По словам российского дипломата, власти Австрии прежде «очень дорожили своей репутацией». «Сейчас они, видимо, дорожат в меньшей степени. Чести им это не делает», — с сожалением констатировал он.
Говоря об отношении к России в целом, Ульянов сообщил, что австрийцы отличаются радушием и гостеприимством, а массовых антироссийских настроений в стране не наблюдается. Постпред РФ добавил, что эпизоды негативного отношения со стороны местных жителей если и случаются, то носят «единичный характер».
Собеседник агентства отметил, что Вена, разместившая у себя множество международных организаций, издавна славилась духом консенсуса, от которого сегодня «мало что осталось».
«Хотя страны, в том числе и многие западные, по этому поводу переживают. Все-таки жить дружно — это лучше, чем враждовать», — подчеркнул Ульянов.