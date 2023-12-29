Токаев освободил от должности главу сил спецопераций

В январе 2022 году Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О создании командования Сил специальных операций ВС РК».
В феврале того же года президент подписал указ о назначении Журабаева главой новой структуры.
Новую структуру создали для совершенствования системы обеспечения национальной безопасности Казахстана.
Силы специальных операций предназначены для решения специальных задач в рамках обеспечения обороноспособности и военной безопасности страны.
В том числе с участием в антитеррористических операциях и противодействии незаконным вооруженным формированиям. Министерством обороны определен состав сил и средств, задачи и функции командования.