NBC News: в 2024 году может вспыхнуть беспрецедентное количество конфликтов

«В этом месяце Международный комитет спасения опубликовал список чрезвычайных ситуаций на 2024 год, в котором задокументированы двадцать стран, подвергающихся наибольшему риску ухудшения безопасности. На эти страны приходится около 10 процентов населения мира, но и около 70 процентов перемещенных лиц, а также примерно 86 процентов глобальных гуманитарных потребностей», — отмечается в материале американского телеканала.