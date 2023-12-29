Уровень поддержки Путина стал максимально высоким, заявил Песков

«Вы знаете, здесь новости особо нет. Действительно, уровень поддержки президента постоянно высокий. И в текущем году он, очевидно, что стал максимально высоким за счет поддержки линии президента, консолидации общества вокруг главы государства. Поэтому, собственно, вот так и относимся (к данным опросов — ред.). Это не первый опрос, который подтверждает такой высокий (уровень)», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, как в Кремле относятся к результатам опроса о доверии президенту.