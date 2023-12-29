В Польше оценили потенциал российской РСЗО «Возрождение»

Ранее, 26 декабря, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что в России приступили к разработке новейшей бикалиберной РСЗО «Возрождение», ее серийное производство должно начаться в первом полугодии 2024 года. Он отметил, что новая система создается на основе хорошо зарекомендовавшей себя в зоне специальной военной операции системе дистанционного минирования «Земледелие». По его словам, проведенные испытания подтвердили, что разработка является актуальной.