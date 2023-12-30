Глава МВД Татарстана Артем Хохорин подал рапорт об отставке

Напомним, Артем Хохорин родился 30 июля 1970 года в г. Казани, в семье служащих. В 1987 году окончил Физико-математическую школу № 131 г. Казани. В 1999 году — Юридический институт МВД России. В органах внутренних дел служит с 1993 года. МВД по РТ Хохорин возглавил весной 2012 года.