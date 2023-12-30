Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили вернулся в публичную политику

В декабре 2020 года, сразу после победы ГМ на очередных парламентских выборах, Бидзина Иванишвили объявил об «окончательном и бесповоротном уходе из политики». Но, судя по всему, это решение также было ситуативным и он решил вернуться накануне парламентских выборов, намеченных на октябрь 2024 года. При этом миллиардер особо подчеркнул, что не планирует занять пост премьер-министра либо официального председателя партии, но в перечне постов, которые он «не намерен занять», не был упомянут пост президента, которого парламент изберет в конце 2024 года.