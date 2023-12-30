Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили вернулся в публичную политику

Выступив на съезде с краткой речью, Бидзина Иванишвили объяснил свое решение вернуться в грузинскую политику желанием обеспечить вступление Грузии в ЕС к 2030 году и достичь уровня развития экономики европейских государств, а также «рисками коррупции и внутреннего противостояния» в ГМ на фоне «полного самоуничтожения оппозиции» в том числе партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение». Еще одним мотивом своего «возвращения» Бидзина Иванишвили назвал «сложную геополитическую обстановку».
Позднее на брифинге для журналистов, отвечая на вопрос, не ожидает ли он наложения на него западных санкций, миллиардер отметил, что давно страдает от неформальных западных санкций. В частности, ему не выдают около миллиарда долларов, которые он хранил в швейцарском банке Credit Swiss. Год назад банк туманно объяснял отказ «геополитической обстановкой на востоке Европы».
Господин Иванишвили обещал вскоре сказать всю правду о причинах наложения на него «неформальных финансовых санкций» (официально ни одна западная структура не вводила в отношении него никаких ограничений.— «Ъ»). Он сослался на заявления своих адвокатов, которые, в свою очередь, ранее объясняли «неформальные западные санкции» тем, что ГМ «не согласилась с требованием США и ЕС открыть в Грузии второй фронт против России».
Бидзина Иванишвили, накопивший свой капитал в РФ 1990-х годов, первый раз объявил об уходе из грузинской политики в конце 2013 года — через год после победы ГМ на решающих парламентских выборах. Тогда же он оставил пост премьер-министра. В 2018 году господин Иванишвили вернулся в политику и занял пост председателя партии в момент обострения внутриполитической борьбы в ГМ.
В декабре 2020 года, сразу после победы ГМ на очередных парламентских выборах, Бидзина Иванишвили объявил об «окончательном и бесповоротном уходе из политики». Но, судя по всему, это решение также было ситуативным и он решил вернуться накануне парламентских выборов, намеченных на октябрь 2024 года. При этом миллиардер особо подчеркнул, что не планирует занять пост премьер-министра либо официального председателя партии, но в перечне постов, которые он «не намерен занять», не был упомянут пост президента, которого парламент изберет в конце 2024 года.
Георгий Двали, Тбилиси