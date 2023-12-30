Глава Башкирии изменил состав ЦИК

«Назначить Галимханова Азата Булатовича членом Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан», — говорится в указе Главы Башкирии.
Ранее Азат Галимханов высказался о международном молодёжном форуме «Юридическая наука в сердце Евразии».
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«Назначить Галимханова Азата Булатовича членом Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан», — говорится в указе Главы Башкирии.
Ранее Азат Галимханов высказался о международном молодёжном форуме «Юридическая наука в сердце Евразии».