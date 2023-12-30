Пермский губернатор Махонин высказался об обстреле Белгорода

Накануне Нового года, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе дети. Очевидцы сообщают, что этот обстрел является сильнейшим за все время спецоперации. МЧС предупредило жителей региона о необходимости перейти в укрытия.