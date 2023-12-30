Пермский губернатор Махонин высказался об обстреле Белгорода

«Трагедия в Белгороде — город обстрелян киевским режимом. Погибли дети, пострадало мирное население. Соболезнования всем, кого коснулось это бесчеловечное преступление», — написал Махонин в своем telegram-канале. Губернатор подчеркнул, что с Белгородской областью и ее жителями «Пермский край и вся Россия».
Накануне Нового года, 30 декабря, ВСУ обстреляли Белгород. Из-за разлета осколков пострадали как минимум пять человек, в том числе дети. Очевидцы сообщают, что этот обстрел является сильнейшим за все время спецоперации. МЧС предупредило жителей региона о необходимости перейти в укрытия.