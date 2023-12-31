Лавров: России по большому счету все равно, кто победит на выборах в США

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США, было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.