Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Лавров: России по большому счету все равно, кто победит на выборах в США

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США, было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
Источник: © РИА Новости

«Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии», — сказал глава МИД.

«Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США», — добавил он.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

Лавров Сергей
дипломатия