Корабль США сбил в Красном море две ракеты хуситов после атаки на судно Maersk

Принадлежащее Дании судно шло под флагом Сингапура. Контейнеровоз сообщил, что попал под ракетный удар при проходе через южную часть Красного моря. О пострадавших не сообщалось. Судно запросило помощь, ему ответили американские корабли Gravely и Laboon, говорится в сообщении.
«Военный корабль США Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из контролируемых хуситами районов Йемена в направлении кораблей», — сообщило командование, уточнив, что атака стала 23-м нападением хуситов на международное судоходство с 19 ноября.
Ранее на этой неделе компания Maersk заявила, что может возобновить контейнерные перевозки через Красное море после приостановки поставок из-за нападений хуситов из Йемена в данном регионе. Решение связано с началом многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства «Страж процветания».
Министр обороны США Ллойд Остин говорил, что эскалация атак хуситов «угрожает свободному потоку торговли, подвергает опасности невинных моряков и нарушает международное право». Операция «Страж процветания», как сообщалось, объединит Великобританию, Бахрейн, Канаду, Францию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Сейшелы и Испанию.
13 декабря йеменские хуситы заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль. Они выступают за палестинскую сторону в конфликте между Израилем и «Хамасом». После этого ряд крупных компаний приостановили транзит через Красное море. В частности, об этом объявили контейнерный перевозчик Maersk и нефтегазовая компания BP.