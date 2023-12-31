Корабль США сбил в Красном море две ракеты хуситов после атаки на судно Maersk

13 декабря йеменские хуситы заявили, что будут нападать на все суда, идущие в Израиль. Они выступают за палестинскую сторону в конфликте между Израилем и «Хамасом». После этого ряд крупных компаний приостановили транзит через Красное море. В частности, об этом объявили контейнерный перевозчик Maersk и нефтегазовая компания BP.