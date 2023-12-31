США потопили три судна хуситов в Красном море

Согласно сообщению, хуситы обстреляли контейнеровоз с расстояния 20 метров, а также попытались проникнуть на судно, команда безопасности которого открыла ответный огонь. Сообщается, что направленные на место в ответ на сигнал вертолеты США также подверглись обстрелу хуситов.