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США потопили три судна хуситов в Красном море

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Коммерческое судно Hangzhou датской судоходной компании Maersk вновь подверглось атаке со стороны хуситов в Красном море, вертолеты США потопили атаковавшие суда, сообщает Центральное командование США (CENTCOM).
CVN-78
Источник: Reuters

Ранее в воскресенье Центральное командование США сообщало, что американский военный корабль «Грейвли» сбил в Красном море две противокорабельные баллистические ракеты в ответ на атаку хуситов, совершенную на судно Hangzhou, шедшее под флагом Сингапура.

«В 6.30 (совпадает с мск) 31 декабря контейнеровоз Hangzhou компании Maersk подал второй за менее чем 24 часа сигнал бедствия, сообщающий об атаке со стороны четырех малых лодок поддерживаемых Ираном хуситов», — сообщает командование в соцсети X.

Согласно сообщению, хуситы обстреляли контейнеровоз с расстояния 20 метров, а также попытались проникнуть на судно, команда безопасности которого открыла ответный огонь. Сообщается, что направленные на место в ответ на сигнал вертолеты США также подверглись обстрелу хуситов.

«Вертолеты ВМС США открыли ответный огонь в целях самообороны, потопив три из четырех малых лодок и нейтрализовав экипажи. Четвертая лодка покинула место», — сообщает Центральное командование США.

Ранее компания Maersk сообщила, что готовится возобновить перевозки через Красное море после начала многонациональной операции «Страж процветания» по защите судоходства в этом море.

В пятницу агентство Блумберг передавало со ссылкой на Пентагон, что военные США пытаются заверить судоходные компании в том, что многонациональные силы обеспечивают безопасность прохода по Красному морю и Суэцкому каналу, несмотря на атаки хуситов.