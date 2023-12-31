Переговоры Молдовы о вступлении в ЕС начнутся с раздела по реформе юстиции

«Мы начнем с главы 23, посвященной правосудию и основным правам… Для нас, для Республики Молдова, это будет первая глава. Такое решение Европейской комиссии стало реакцией на события, произошедшие в судебных системах новых государств, присоединившихся к ЕС совсем недавно. Чтобы получить возможность открыть следующие главы, мы должны продемонстрировать реальные результаты в первой, а именно в области правосудия и основных прав», — рассказала Герасимов в эфире Radio Moldova.