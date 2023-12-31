Переговоры Молдовы о вступлении в ЕС начнутся с раздела по реформе юстиции

КИШИНЕВ, 31 дек — Sputnik. Весь 2024 год в контексте начала переговоров Молдовы с ЕС о вступлении в сообщество будет посвящен реализации одной из глав acquis communautaire, а именно взаимодействию в сфере правосудия. Об этом заявила государственный секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Кристина Герасимов.
Acquis communautaire — совокупность принципов, правил и норм, которых придерживается Европейский союз и которые должна внедрить в рамках государства каждая страна — кандидат на вступление в ЕС.
«Мы начнем с главы 23, посвященной правосудию и основным правам… Для нас, для Республики Молдова, это будет первая глава. Такое решение Европейской комиссии стало реакцией на события, произошедшие в судебных системах новых государств, присоединившихся к ЕС совсем недавно. Чтобы получить возможность открыть следующие главы, мы должны продемонстрировать реальные результаты в первой, а именно в области правосудия и основных прав», — рассказала Герасимов в эфире Radio Moldova.
По ее словам, выполнение условий 23-й главы acquis, а также создание и запуск работы Бюро по евроинтеграции станут основными приоритетами для Молдовы в 2024 году в переговорном процессе с ЕС.