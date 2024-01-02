Электронная очередь введена на таможенной границе в Мангистауской области

Действует данная система на 2 пунктах пропуска таможенной границы Республики Казахстан, совпадающей с внешней границей ЕАЭС: таможенный пост «Темир-баба» (автопереход на казахстанско-туркменистанской границе); таможенный пост «Тажен» (автопереход на казахстанско-узбекистанской границе).
Система разработана специалистами АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов Республики Казахстан. Данная система является максимально удобной и прозрачной, водитель после регистрации на указанном портале либо через мобильное приложение выбирает свободный день и время для проезда. При этом водитель получает СМС-оповещение о своей очереди.
Ознакомиться с временной схемой и со сроками внедрения электронной очереди можно на официальных интернет-ресурсах Комитета государственных доходов МФ РК и веб-сайте CargoRuqsat.kz.
В этой связи, перевозчикам, планирующим выезд с территории Казахстана через указанные автомобильные пункты пропуска, необходимо забронировать место в электронной очереди посредством приложения «CarGoRuqsat».
Для этого необходимо пройти по ссылке cgr.qoldau.kz/ru/start, зарегистрироваться и войти в приложение «CarGoRuqsat», выбрать необходимый пункт пропуска, указать дату и время пересечения границы и заполнить данные о водителе и автотранспортном средстве.
После одобрения заявки необходимо своевременно прибыть на пункт пропуска для прохождения границы.
По всем вопросам можно обратиться в Сall-центр КГД по телефонам 1414, 8−800−080−7777.
Размеры плат за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан автомобильных транспортных средств, грузов и товаров, а также их прохождение по электронной очереди.
(Утвержден приказом Министерства финансов РК от 25 мая 2023 года № 538).
1) Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан согласно дате и времени брони в автоматизированной системе электронной очереди — 1 МРП (Размер платы за 1 (одно) транспортное средство);
2) Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан во внеочередном (ускоренном) порядке — в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени — 100 МРП (Размер платы за 1 (одно) транспортное средство);
3) Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан во внеочередном (ускоренном) порядке — в течение 5 (пяти) календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени — 50 МРП (Размер платы за 1 (одно) транспортное средство).