Электронная очередь введена на таможенной границе в Мангистауской области

2) Грузовые автомобили, в том числе с прицепами, седельные тягачи за пропуск через Государственную границу Республики Казахстан во внеочередном (ускоренном) порядке — в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня оплаты с возможностью переноса даты пересечения через границу в указанный период времени — 100 МРП (Размер платы за 1 (одно) транспортное средство);