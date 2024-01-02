Посол КНР в РК Чжан Сяо: Китай и Казахстан строят будущее вместе

2023 год останется выдающимся годом в истории национального развития Китая и Казахстана. Обе страны преодолели факторы неопределенности и нестабильности, вызванные сложной международной обстановкой, и добились выдающихся успехов в построении своей страны. Китай полностью реализует дух XX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая и координирует как внутреннюю, так и международную ситуацию, способствуя устойчивому восстановлению экономики. За первые три квартала ВВП Китая вырос на 5,2% в годовом исчислении, что быстрее, чем в таких крупных экономиках, как США, Еврозона и Япония. Китай продолжает продвигать всестороннюю открытость и международное сотрудничество. Крупные международные мероприятия, такие как 3-й Форум международного сотрудничества «Один пояс и один путь», Азиатские игры в Ханчжоу, 31-я Всемирная летняя Универсиада и саммит Китай-Центральная Азия, достигли полного успеха, вселив уверенность и надежду в неспокойный мир. В то же время Казахстан активно продвигает политические и экономические реформы, полностью реализует новую экономическую политику «Справедливый Казахстан», ускоряет развитие промышленной системы, уделяя особое внимание построению современного сельского хозяйства, энергично продвигая научные и технологические инновации, и добился прогресса в достижении амбициозной цели — удвоения ВВП Казахстана к 2029 году.