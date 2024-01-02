Главные политические итоги Беларуси 2023 года

Власти республики взяли курс на упорядочение политического поля, что вылилось в новый закон о партиях и их перерегистрацию.
В итоге в Министерстве юстиции были зарегистрированы всего четыре партии хотя раньше этот перечень насчитывал 15. Сейчас партийный квартет выглядит следующим образом:
- Либерально-демократическая партия Беларуси.
- Коммунистическая партия Беларуси.
- «Белая Русь».
- Республиканская партия труда и справедливости.
- Партия власти.
Минюст в мае 2023 года зарегистрировал партию «Белая Русь», которая раньше была самым массовым общественным объединением. Ее главой стал Олег Романов, который раньше был ректором Полоцкого государственного университета.
В высший политсовет партии вошел 71 человек. Это парламентарии, министры, врачи и даже водитель одного из автопарков. В совете есть и журналисты: Григорий Азаренок и Андрей Кривошеев.
Ядерный чемоданчик
Белорусские военные прошли переподготовку в РФ, чтобы получить соответствующие навыки для его применения.
В частности, в российских учебных центрах занимались белорусские летчики и зенитчики. Потому что российские тактические ядерные заряды могут иметь воздушное базирование на самолетах Су-25 и наземное на комплексах «Искандер-М».
Также белорусская армия обзавелась самым современным комплексом противовоздушной обороны С-400, который передала Россия.
Единый день голосования
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначении выборов депутатов Палаты представителей и местных советов (25 февраля 2024 года), а также членов Совета Республики (4 апреля 2024 года).
Одним из новшеств в проведении электоральной компании станет отсутствие в открытом доступе списков членов избирательных комиссий.
Всего в них будет работать около 70 тысяч человек, и власти оправдывают такие действия тем, что их нужно защитить от травли, как это было по итогам выборов в августе 2020 года.
Интересно, что в республике впервые состоится Единый день голосования, когда 25 февраля 2024 года будут выбираться депутаты всех уровней.
Громкая отставка
На крупном совещании Александр Лукашенко сообщил, что раскрыта коррупционная схема в экспорте продовольствия. В том числе с ней была связана госкомпания «Бабушкина крынка». По этому делу задержали 26 человек, из которых 15 заключили под стражу. Появились неофициальные сообщения о том, что якобы задержан и Брыло.
Большая командировка
В конце года Александр Лукашенко совершил одну из самых продолжительных командировок в своей карьере. В зарубежном турне состоялось множество переговоров на высшем уровне.
В ОАЭ 1 декабря он принял участие во Всемирном саммите по борьбе с изменениями климата. Затем 3 декабря направился в Китайскую Народную Республику, где уже на следующий день провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.
Спустя всего четыре дня он в ОАЭ встретился со своим коллегой шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Затем 9 декабря белорусский лидер с двухдневным визитом направился в Экваториальную Гвинею, чтобы обсудить реализацию целого пакета совместных проектов с президентом Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.
Завершающим этапом многодневной зарубежной командировки главы государства стал визит в Кению, где за короткое время Александр Лукашенко провел переговоры с кенийским лидером Уильямом Руто и пригласил его в Беларусь.
Беларусь и Россия идут на рекорд
Беларусь нуждалась в рынках сбыта для своей продукции, а Россия — в товарах, которые «выпали» после ухода западных компаний. Здесь симбиоз был налицо, и выгоду получили все.
В итоге по оценкам обеих сторон взаимный товарооборот в конце года должен превысить 40 миллиардов долларов, что станет абсолютным рекордом в двусторонних отношениях.