Минтруда сообщило о выходных в Беларуси до конца января 2024 года

И согласно производственному календарю Минтруда, в Беларуси в январе при шестидневной рабочей неделе будет всего 25 рабочих дней, а работающим на 5-дневке нужно будет отработать 21 день. В итоге расчетная норма рабочего времени для шести- и пятидневной рабочей недели в январе составит 166 и 168 часов соответственно.