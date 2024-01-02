Минтруда сообщило о выходных в Беларуси до конца января 2024 года

Стало известно, сколько белорусы будут отдыхать в январе 2024 года после Нового года. Подробнее о выходных в Беларуси до конца января сообщали в Министерстве труда и социальной защиты.
Так, январь в Беларуси начался с длинных выходных, так как 1 и 2 января официально объявлены нерабочими днями. Поэтому отрабатывать 2 января, как это обычно бывает, в субботу, 6 января, белорусам не придется.
Еще один официальный нерабочий день — Рождество Христово. В этом году 7 января выпадает на воскресенье.
Таким образом, со всеми праздниками, а также субботами и воскресеньями всего в январе белорусов ожидают 10 выходных дней.
И согласно производственному календарю Минтруда, в Беларуси в январе при шестидневной рабочей неделе будет всего 25 рабочих дней, а работающим на 5-дневке нужно будет отработать 21 день. В итоге расчетная норма рабочего времени для шести- и пятидневной рабочей недели в январе составит 166 и 168 часов соответственно.