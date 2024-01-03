Ни одну проблему в мире нельзя решить без России, заявил Токаев

«Надо понимать, что Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета безопасности ООН. Президент России Владимир Путин — это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня. С мнением России во всем мире считаются, без участия этого государства ни одна мировая проблема не решается, и это факт», — сказал Токаев.
Он отметил, что в плане выборов нынешний год станет знаковым для многих государств: помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент. Однако президентские выборы в России представляют для Казахстана особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой, подчеркнул казахстанский лидер.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.