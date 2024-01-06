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Кандидат в президенты США хочет вывести страну из НАТО

Кандидат в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии Вивек Рамасвами намерен вывести США из НАТО в случае своей победы, пишет издание Politico, ссылаясь на знакомые с его заявлением источники.
Рамасвами
Источник: AP 2023

По словам источников, в случае победы Рамасвами или политика, который разделяет его мнение по поводу альянса, дни Североатлантического альянса «будут сочтены».

«Кандидат от республиканской партии Вивек Рамасвами заявил многим людям, что выведет США из НАТО», — говорится в публикации.

По данным издания, Рамасвами придерживался мнения, что США уже давно пора вывести из НАТО.

Старший советник Рамасвами Триша Маклафлин отказалась комментировать эту информацию, но и не стал ее опровергать.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что восстановит мир на планете «через силу», если снова займет должность.

НАТО