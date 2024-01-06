Раскрыты подробности госпитализации шефа Пентагона

Ранее американский журналист, телеведущий канала Newsmax Тодд Старнс удивился сообщению о госпитализации Остина. Он обратил внимание, что Остин попал на больничную койку еще в первый день нового года, однако Минобороны США сообщило об этом только в пятницу, 5 января. «К чему такая секретность?» — написал журналист.