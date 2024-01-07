Госсекретарь Миссури пригрозил не допустить Байдена до праймериз штата

«То, что произошло в Колородо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику. Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — написал Эшкрофт в соцсети X.