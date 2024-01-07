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Госсекретарь Миссури пригрозил не допустить Байдена до праймериз штата

Госсекретарь штата Миссури Джей Эшкрофт назвал позорным решение суда Колорадо и госсекретаря штата Мэн не допускать Дональда Трампа до праймериз. Он пригрозил, что аналогичные решения могут быть приняты в отношении Джо Байдена.
Байден Джо
Источник: Reuters

«То, что произошло в Колородо и Мэне, позорно и подрывает нашу республику. Хотя я ожидаю, что Верховный суд это пересмотрит, но если нет, то госсекретари вмешаются и обеспечат применение нового юридического стандарта для Трампа в равной степени к Байдену», — написал Эшкрофт в соцсети X.

Верховный суд Колорадо и госсекретарь штата Мэн объясняли решение по праймериз в отношении Дональда Трампа 14-й поправкой к Конституции, принятой после Гражданской войны. Она запрещает чиновникам занимать государственные должности, если они участвовали в мятеже. Праймериз в штатах Мэн и Колорадо состоятся 5 марта. Трамп обжаловал решения.

Леонид Уварчев.

Байден Джо