Названа причина отстранения от должности депутата Безуглой, требовавшей отставки Залужного

«Я не занимаюсь этим, у меня нет времени на эти безрезультативные диалоги», — сказал президент по поводу конфликта Безуглой и Залужного. У Марьяны же, видимо, свободного времени полно. А в случае отставки станет еще больше, и тогда даже становится страшно, какая еще безумная идея сможет прийти в ее голову.