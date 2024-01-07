Названа причина отстранения от должности депутата Безуглой, требовавшей отставки Залужного

В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об отзыве народного депутата от «Слуги народа» Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. «МК» решил напомнить, чем прославилась нардеп и с чем связана ее отставка.
В документе предлагается отозвать Безуглую «вследствие обстоятельств, делающих невозможным исполнение ею своих обязанностей» замглавы парламентского комитета.
Инициатором снятия с должности Безуглой выступил председатель комитета, а 11 его коллег поддержали эту идею. Ранее украинский портал NV сообщал, что отзыв Марьяны Безуглой с должности инициировала народный депутат от «Европейской солидарности» Ирина Фриз. Это произошло после того, как на комитете долгое время обсуждали, что «кто-то делает сливы журналистам, и надо с этим разобраться». Ирина опровергла это сообщение и заявила, что разве что требовала включить в повестку дня последних заседаний комитета вопрос отстранения Марьяны.
Далее это постановление будет рассмотрено комитетом по вопросам регламента. Как считает нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк, скорее всего, они постановят «определиться залу путем голосования». Далее постановление может быть вынесено
Комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки рекомендовал отстранить Безуглую от должности зампредседателя еще 5 января. Нардеп заявила, что «сделано все было максимально коварно», поскольку, по ее словам, глава комитета Александр Завитневич якобы поставил решение на голосование после того, как она предупредила его, что опоздает на заседание, то есть оно проводилось в ее отсутствие.
Как эксперты, так и общественность сходятся в одном: скорее всего, отставка Безуглой связана с многочисленными скандалами, вызванными ее высказываниями. Главный из них, конечно, конфликт между ней и Залужным. 26 ноября Безуглая заявила, что военное командование Украины «должно уйти», поскольку оно не предоставило «никакого плана действий на 2024 год». После этого заявления Марьяна Безуглая публиковала и другие сообщения с критикой Валерия Залужного.
Безуглую очень удивил тот факт, что Залужный планирует получить ученую степень. На своей страничке в социальных сетях она отмечала, что диссертация и все научные статьи Залужного были написаны в период СВО, из-за чего у Безуглой появился закономерный вопрос: «Когда успел?».
Но больше всего нардепа беспокоило то, что главком ВСУ будет защищать диссертацию в Национальном университете «Одесская юридическая академия», специализированный учёный совет которого возглавляет небезызвестный Сергей Кивалов. Его Безуглая называет «коллаборантом». Поводом для обвинений стали присужденные ему медаль Пушкина за вклад популяризацию русского языка и культуры за рубежом и Орден Дружбы за развитие и укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и Украиной.
Залужный диссертацию в итоге защитил, и это Марьяна также не оставила без внимания. «А между тем время на защиту диссертации нашлось» — прокомментировала нардеп.
В общем, Безуглая внимательно следит за каждым словом и действием Залужного, чтобы впоследствии обсудить его в своем Телеграм-канале. Пристальное внимание нардепа к главкому начало вызывать вопросы и у общественности, в связи с чем этот вопрос поднимался даже на пресс-конференции Зеленского.
«Я не занимаюсь этим, у меня нет времени на эти безрезультативные диалоги», — сказал президент по поводу конфликта Безуглой и Залужного. У Марьяны же, видимо, свободного времени полно. А в случае отставки станет еще больше, и тогда даже становится страшно, какая еще безумная идея сможет прийти в ее голову.
Безуглая не раз отмечалась и скандальными высказываниями, касающихся мобилизации. Например, она предложила украинцам опрос, поддерживают ли они идею того, чтобы бронь от мобилизации можно было купить. То есть военнообязанный платит определенную сумму, якобы «за воюющего», и не переживает за собственный призыв. «Например, 200 тысяч гривен в месяц. Это может касаться также частного бизнеса, компаний в отношении своих сотрудников», — уточнила Безуглая.
«Кто-то не может выехать из страны и подпадает под мобилизацию, а кто-то ищет любовный интерес в Европе. Равные права!» — писала нардеп. Правда, на вопрос в комментариях «когда будут мобилизовывать сыновей депутатов» ответа у Безуглой не нашлось.
Большой резонанс в обществе вызвал законопроект, внесенный в Верховную Раду весной 2022 года. Марьяна Безуглая вместе с коллегами подала в Раду инициативу, позволяющую командирам убивать подчиненных за невыполнение приказов или оставление позиций. В итоге законопроект был отозван.
Впрочем, некоторую известность Безуглая приобрела и до СВО. В 2021 году во время прямого эфира Марьяна не смогла ответить на простой для заместителя главы оборонного комитета Рады вопрос — сколько стран являются членами НАТО. «Смотрите, я вообще сразу в эфире, в нашей беседе, прошу не задавать конкретные вопросы», — ответила Безуглая.
В общем, Марьяна — эталонный пример украинского чиновника. Она, можно сказать, стала символом их оторванности от народа, глупости и попыток за скандальными заявлениями скрыть свою абсолютную бесполезность для украинцев. Заставит ли отставка Безуглой остальных чиновников задуматься? Вопрос риторический, на который история современной Украины уже много раз дала свой ответ.