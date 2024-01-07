Мигранты теперь должны уведомлять МВД о начале работы в России

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел России своим приказом утвердило форму уведомления, которую должны заполнять все иностранцы и лица без гражданства при получении патента или при трудоустройстве в РФ.
«Уведомление об осуществлении трудовой деятельности иностранным гражданином или лицом без гражданства, получившим патент, в течение двух месяцев со дня выдачи патента представляется в территориальный орган МВД России на региональном и районном уровнях, выдавший патент», — говорится в приказе ведомства.
Заполнить форму можно от руки или на компьютере на русском языке. К ней нужно приложить копию трудового договора или договора на выполнение работ. В форме нужно сообщить сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение работ, если он заключен в устной форме.
Заполненную форму и приложенные документы нужно передать в территориальный отдел МВД в распечатанном виде лично или по почте, либо в электронном формате через портал Госуслуг.
Приказ вступает в силу 7 января.