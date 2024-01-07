Блинкен заявил об угрозе расширения палестино-израильского конфликта

«Это не просто региональная проблема <…>. Эти атаки [хуситов] напрямую затронули граждан, грузы и коммерческие интересы более чем 40 стран, они нарушили или перенаправили почти 20% мировых морских перевозок <…>. Это означает, что доставка товаров туда, куда они должны быть отправлены, занимает больше времени. Это увеличивает стоимость, и эти затраты перекладываются на потребителей по всему миру», — сказал он.