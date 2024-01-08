Welt: Украина может пойти в новое наступление после получения F-16

«От украинского плацдарма на Днепре (имеются в виду Крынки. — ред.) до Крыма всего около 60 километров. С развертыванием истребителей F-16, которые Норвегия поставит в ближайшие месяцы, Украина может перейти от обороны к наступлению», — утверждает Хакенсбергер.
Зеленский в начале года заявил британскому журналу Economist, что «изолирование» Крыма станет основной задачей ВСУ в 2024 году. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал анонсируемую Зеленским операцию ложными ожиданиями. «В его планах по захвату Крыма меняются только даты, а террористическая их суть останется прежней», — сказал парламентарий РИА Новости.
Как рассказал президент России Владимир Путин, подводя итоги 2023 года, армия противника пыталась прорваться на левый берег Днепра и обеспечить себе движение в направлении Крыма. В итоге ВСУ заняли узкий участок в районе Крынок. По словам Путина, таким образом они отправили своих людей на истребление, поскольку украинским военным пришлось добираться туда на лодках под огнем артиллерии, дронов, других средств поражения.
При этом разрекламированное «контрнаступление» Киева в 2023 году было признано провальным. Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябрьском интервью Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по «учебникам НАТО» украинские войска должны были уже «повоевать» в Крыму.