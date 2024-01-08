Повышение выплат по больничным в Беларуси перенесли на полгода

МИНСК, 8 янв — Sputnik. Выплаты по больничным листам в Беларуси вырастут с 1 июля 2024 года, сообщает Министерство труда и социальной защиты.
Ранее планировалось, что новшества заработают с 1 января нынешнего года.
«Перенос срока обусловлен запросами предприятий и организаций», — поясняет Минтруда.
По информации ведомства, организациям нужно время, чтобы адаптировать программное обеспечения к новым нормам.
Выплаты по больничному
Ранее сообщалось, что минимальный размер больничных выплат привяжут к минимальной заработной плате. По старым нормам база для расчета — половина бюджета прожиточного минимума. То есть минимальный размер выплат — 169,92 рубля. Так как минимальная зарплата с 1 января составляет 554 рубля, то очевидно, что сумма вырастет.
Также решено изменить и другие нормы по больничным. Тот, у кого стаж более 10 лет, получает 100% утраченного заработка с первого дня болезни (по-старому за первые 12 дней возмещают 80%, остальные — полностью). Если стаж менее 10 лет, то с первого дня болезни будет оплачиваться только 80%.
Кроме того, изменится период, за который рассчитывают больничный. Будут учитываться последние 18 месяцев, а не полгода, как сейчас. Исключение составят простои и отпуска за свой счет по инициативе нанимателя, периоды временной нетрудоспособности и периоды получения иных социальных выплат.
Есть новая норма и для тех, у кого нет основного места работы, но есть работ по совместительству. Им больничный назначат по одному из мест работы по совместительству (по выбору работника).