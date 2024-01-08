Венгрия намерена «открыть глаза» руководству Евросоюза на его ошибки

«Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов. Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно», — написал господин Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Он напомнил, что в нынешнем году в ЕС пройдут выборы в Европарламент, по итогам которых состав руководящих органов объединения может поменяться. По мнению главы венгерского МИДа, новое руководство Евросоюза может отказаться от «ошибок своих предшественников» и перейти от поставок оружия Украине к процессу мирного урегулирования военного конфликта.
Накануне газета Politico сообщила, что венгерский премьер Виктор Орбан имеет шанс временно занять пост главы Евросовета. Это произойдет при условии, если лидеры Евросоюза не выберут нового главу Евросовета до июля, когда наступит очередь Венгрии председательствовать в cовете. Тогда, по данным издания, господин Орбан будет находиться на посту председателя органа на протяжении шести месяцев.
Действующий глава Евросовета Шарль Мишель заявил о намерении досрочно оставить должность накануне, 7 января. Срок его полномочий истекает в конце ноября 2024 года. При этом источники ТАСС отмечают, что господин Мишель не уйдет в отставку до выборов в Европарламент и будет совмещать работу на нынешней должности с предвыборной кампанией. Выборы в Европарламент состоятся с 6 по 9 июня. За ними последуют утверждение нового состава Еврокомиссии и избрание нового председателя Евросовета. Главу Евросовета назначают на два с половиной года с возможностью продления полномочий на такой же срок.
Александр Кислов