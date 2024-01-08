Венгрия намерена «открыть глаза» руководству Евросоюза на его ошибки

«Поскольку 2024 год будет судьбоносным, мы знаем, что давление будет огромным, но мы и в будущем не поддадимся ни на какой шантаж и не откажемся от представления национальных интересов. Международный либеральный мейнстрим всегда оказывал на нас огромное давление, но мы всегда выдерживали, и всегда подтверждалось, что мы поступили правильно», — написал господин Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).