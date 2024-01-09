Никите Уварову из Канска не разрешили остаться в воспитательной колонии

Суд принял решение перевести Никиту Уварова в колонию общего режима. Об этом сообщается в пресс-службе судов Красноярского края.
Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции 9 января рассмотрел жалобу Никиты Уварова на постановление Канского городского суда о переводе его для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии в колонию общего режима в связи с достижением им возраста 18 лет.
Адвокат Уварова в ходатайстве просил рассмотреть возможность продолжения отбывания наказания в воспитательной колонии до достижения им 19-летия. Однако в этом было отказано. Жалобу адвоката осуждённого оставили без удовлетворения.
Добавим, что Никита Уваров приговорён к пяти годам лишения свободы по ст. 205.3, ч. 2 ст. 223.1, ч. 2 ст. 222.1 УК РФ. Его в 2022 году признали виновным в преступлениях террористической направленности. Он хотел взорвать здание ФСБ в игре.