Никите Уварову из Канска не разрешили остаться в воспитательной колонии

Красноярский краевой суд в апелляционной инстанции 9 января рассмотрел жалобу Никиты Уварова на постановление Канского городского суда о переводе его для дальнейшего отбывания наказания из воспитательной колонии в колонию общего режима в связи с достижением им возраста 18 лет.