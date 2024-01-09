Президент Приднестровья видит угрозу в перевооружении армии Молдавии

В интервью ТАСС Красносельский сказал, что милитаризация Молдавии — «это фактор, с которым мы не имеем права не считаться». Как он утверждает, «все международные игроки и даже западные партнеры» Молдавии признают, что Приднестровье не несет для нее опасности.