Президент Приднестровья видит угрозу в перевооружении армии Молдавии

В интервью ТАСС Красносельский сказал, что милитаризация Молдавии — «это фактор, с которым мы не имеем права не считаться». Как он утверждает, «все международные игроки и даже западные партнеры» Молдавии признают, что Приднестровье не несет для нее опасности.
«Ничего не делается просто так, и в данном случае деньги, техника, оружие, радары ПВО тоже идут с определенной целью. С какой? Явно не для защиты», — считает президент ПМР. По его словам, власти Молдавии «не дают внятных ответов на эти вопросы».
В Приднестровье с 1992 года находятся российские миротворцы. Также в ПМР дислоцирована оперативная группа российских войск численностью около 1 тыс. человек. Они охраняют вооружение и боеприпасы, а также помогают в выполнении миротворческой миссии.
В 2023 году Молдавия нарастила военный бюджет и закупки вооружений, а также взаимодействие в военной сфере с США, Евросоюзом и НАТО. В апреле молдавская делегация заявила о нарушениях режима безопасности со стороны миротворческого контингента России. В мае власти Приднестровья попросили РФ увеличить число миротворцев.
Лаура Кеффер