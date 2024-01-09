Bloomberg: тайная встреча Украины по «формуле мира» Зеленского оказалась безрезультатной

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен «удерживаемыми лицами» по формуле «всех на всех» и восстановление территориальной целостности Украины. Президент напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Зеленский добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.