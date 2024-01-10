Беларусь выходит из ряда международных договоров о борьбе с коррупцией

Он денонсирует Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года (подписана Беларусью в Страсбурге 25 марта 2004-го), Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года (подписана 23 января 2001 года) и доппротокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (принят 15 мая 2003-го).