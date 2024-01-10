Беларусь выходит из ряда международных договоров о борьбе с коррупцией

Соответствующий закон от 5 января № 348−3 подписал белорусский лидер Александр Лукашенко. Ранее данный закон принял белорусский парламент.
Он денонсирует Конвенцию о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 года (подписана Беларусью в Страсбурге 25 марта 2004-го), Конвенцию об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 года (подписана 23 января 2001 года) и доппротокол к Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию (принят 15 мая 2003-го).
Кроме того, прекращается действие соглашения между республикой и Советом Европы относительно привилегий и иммунитетов представителей членов Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и членов инспекционных групп от 22 января 2010-го.
Выход из международных конвенций связан с тем, что Минск покидает из ГРЕКО.
Почему Беларусь выходит из ГРЕКО
Ранее Генпрокурор Андрей Швед пояснил причины такого решения. По его словам, основная цель ГРЕКО — повысить эффективность ее членов посредством взаимной оценки проявлений коррупции. В частности, в организации устанавливают антикоррупционные стандарты, а соответствие им контролируют с помощью мониторинга.
Швед обратил внимание, что в Беларуси приложили максимум усилий по выполнению рекомендаций ГРЕКО. Минск направлял соответствующую информацию в исполнительный комитет организации.
Однако многие рекомендации организации носили политический характер. Генпрокурор подчеркивал, что эксперты ГРЕКО требовали изменить Конституцию республики и ограничить полномочия президента, а это неприемлемо.
ГРЕКО приостановила деятельность Минска в организации 17 марта 2022-го, лишив голоса. В то же время уплату взносов с Беларуси в бюджет ГРЕКО никто не отменял.