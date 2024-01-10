Источник: Германия предлагает Армении финансовую помощь за антироссийские шаги

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в эксклюзивном интервью ТАСС по итогам 2023 года заявил, что Ереван, поддавшись на уговоры Запада, пытается поменять союз с Москвой на туманные обещания. По словам российского министра, Ереван пытается винить Россию во всех бедах, включая утрату Карабаха, для оправдания курса на стратегический разворот. Однако, как указал Лавров, Армения для России была и остается стратегическим партнером на Южном Кавказе.